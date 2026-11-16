Pandemi sonrası çocuklarda tip 2 diyabet riski artıyor: hareket ve farkındalık şart

Sağlıklı Yaşam Festivali örtük riske dikkat çekti:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Küçükçekmece Belediyesi, Diyabet Farkındalığı Ayı kapsamında toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla 'Diyabete karşı hareket et' sloganıyla Sağlıklı Yaşam Festivali düzenledi. Etkinlik, Küçükçekmece Fatih Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen yürüyüş ve sağlık taramalarıyla halkın yoğun katılımını topladı.

Yürüyüşün ardından katılımcılara kan şekeri ölçümleri yapıldı, uzman hekimler pazar alanında düzenlenen söyleşilerde diyabetin belirtileri, korunma yolları ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında bilgi verdi. Etkinlikte vatandaşların soruları yanıtlandı ve toplumsal farkındalık hedeflendi.

Çocuklarda artan risk ve DSÖ önerileri:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert pandemi sonrasında çocuklarda ekran süresinin uzaması ve sedanter yaşamın yaygınlaşmasıyla obezite riskinin yükseldiğini belirtti. Sert, eskiden daha çok erişkinlerde gördükleri tip 2 diyabetin artık çocuk yaş grubunda da karşılaşıldığını söyledi.

Dr. Sert, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyesine değinerek 5-17 yaş arasındaki çocukların günde en az 60 dakika orta-şiddetli fiziksel aktivite yapması gerektiğini hatırlattı ve aileleri çocuklarını spora yönlendirmeye çağırdı.

Diyabet belirtileri ve spora yaklaşım:

Uzman, çocuklarda sık idrara çıkma, aşırı susama ve kısa sürede belirgin kilo kaybı gibi semptomların diyabetin işaretleri olabileceğini vurguladı ve bu bulgular görüldüğünde hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Dr. Sert, diyabetli olmanın spora engel olmadığını; aksine düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerine olumlu etkileri olduğunu belirterek, hipoglisemi riskine karşı eğitim ve acil durum planlamasının önemine işaret etti. Bu kapsamda çocukların spor yaptığı ortamda antrenörlerin ve yakın çevrenin durumdan haberdar edilmesinin yeterli olacağını ifade etti.

Ailelerin rolü üstünde duran konuşmacılar, ebeveynlerin çocukların beslenme alışkanlıklarını yönlendirmesi, paketli gıda tüketimi ve etiket okuma bilincini kazandırmasının önemi üzerinde durdu.

Diyabetin toplum sağlığına etkileri:

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şengül Aydın Yoldemir dünya genelinde her 9 kişiden birinin diyabete sahip olduğunu ve bu kişilerin en az yarısının durumundan habersiz olduğunu söyledi. Yoldemir, modern yaşam biçimindeki hareketsizlik, artan kilo ve işlenmiş gıda tüketiminin diyabete yatkınlığı arttırdığını belirtti.

Prof. Dr. Yoldemir, diyabetin sinsi seyrettiğini; iyi hisseden kişilerin bile yıllardır gelişen metabolik değişiklikler nedeniyle ilk tanıda hasta olabildiğini vurguladı. Geceleri sık idrara çıkma, fazla su içme, görme bulanıklığı ve nedeni belirsiz halsizlik gibi şikayetlerin diyabet düşünülmesini gerektirdiğini söyledi.

Ayrıca diyabetin yalnızca metabolik bir hastalık olmadığını, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi ciddi sistemik komplikasyonlara yol açabildiği hatırlatıldı.

Kardiyoloji ve ürolojiden uyarılar:

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir diyabetin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Özdemir, tüm kalp hastalarının yüzde 30'unun diyabetli olduğunu ve diyabetli bireyleri kalp hastası muamelesiyle takip ettiklerini belirtti. Haftada üç gün düzenli egzersiz yapan diyabetlilerde kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin %30-40 azaldığını aktardı.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş ise diyabetin hormonlar, damarlar ve sinir sistemi üzerindeki etkilerinin erkek sağlığına yansımalarından bahsetti. Salabaş, diyabetin testosteron seviyelerini düşürebileceğini, bunun yorgunluk, cinsel isteksizlik ve idrar sorunlarına yol açabileceğini dile getirdi. Ayrıca, uygun yaklaşımla testosteron tedavisinin bazı hastalarda şeker düzeyini dengelemeye yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal etkinliğin toplumsal farkındalık açısından önemine vurgu yaparak, düzenli sağlık kontrolleri ve hareket etmenin gizli kalan diyabet riskini ortaya çıkarmada ve azaltmada kritik olduğunu söyledi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden İrem Berra Çinbaşı paketli gıda tüketiminin artmasının çocuklarda obezite ve dolayısıyla diyabet riskini yükselttiğini belirtti. Çinbaşı, ailelerin etiket okuma alışkanlığı kazandırmasının ve özellikle şeker içeriği yüksek ürünlerin ayrıştırılmasının risk azaltımında etkili olacağını ifade etti.

Etkinlikte verilen mesaj özetle şu: hareketi artırmak, beslenme tercihlerinde bilinçli olmak ve düzenli sağlık taramaları yaptırmak diyabete karşı en etkili yaklaşım. Toplumsal farkındalık ve ailelerin yönlendirmesiyle çocuklarda başlayan risklerin erken dönemde önlenebileceği vurgulandı.

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