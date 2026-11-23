Eskişehir buluşması:

Atatürk Lisesi'nin 1978 dönemi yatılı öğrencileri, aradan geçen 48 yılın ardından aileleriyle birlikte Eskişehir'de bir araya geldi. Aynı sıraları paylaşan, aynı pansiyon odalarında kalan ve gençlik yıllarını birlikte geçiren arkadaşlar, buluşmada uzun yılların ardından hatıraları tazeledi ve dostluk bağlarını yeniden güçlendirdi.

Bir neslin yeniden kavuşması:

Toplantı, katılımcılar arasında yılların özlemini dindiren, aynı zamanda geçmişi ve ortak anıları yad eden bir atmosfer yarattı. Organizasyonu hazırlayan Mustafa Arslan etkinlikte yaptığı konuşmada, 1978'de Eskişehir Atatürk Lisesi'nin sıralarından ve pansiyonundan hayata uğurlanan bir nesil olduklarını belirtti ve aradan geçen zamana rağmen dostlukların sürdüğünü vurguladı. Yüzlerdeki yılların izine, saçlardaki aklara rağmen o günlerin heyecanının korunduğu dile getirildi.

Anılan isimler ve duygular:

Katılımcılar, toplantıda aynı zamanda aralarında bulunamayan arkadaşlarını andı. Organizasyon konuşmasında özellikle hayatını kaybeden şehit pilot Fedai Aydın ile Mehmet Bali, İbrahim Odacı, Zekeriya Güner ve Hüseyin Cantaş rahmet, minnet ve özlemle yad edildi. Ailelerin katılımı, buluşmaya ayrı bir sıcaklık kattı ve nesiller arası sohbetlere sahne oldu.

Eskişehir'deki bu anlamlı toplantı, eski günlerin hatırlanmasının yanı sıra dostlukların yeniden pekişmesine olanak sağladı. Katılımcılar, paylaşılan anıların ardından bir sonraki buluşma için duyulan isteği de dile getirerek günü unutulmaz anılarla sonlandırdı.

ATATÜRK LİSESİ YATILI OKUL ARKADAŞLARI, 48 YIL SONRA AİLELERİYLE BİRLİKTE ESKİŞEHİR'DE BİR ARAYA GELDİ