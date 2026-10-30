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Park 23'te çocuk parfümü cebine koydu, anlar güvenlik kamerasında yansıdı

Elazığ'da Park 23 Alışveriş Merkezi'nde bir çocuk, tezgahtan aldığı parfümü koklayıp cebine koydu; anlar işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Park 23'te çocuk parfümü cebine koydu, anlar güvenlik kamerasında yansıdı

olayın detayları:

Elazığ'da Park 23 Alışveriş Merkezi içinde bulunan bir parfüm standında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği tespit edilemeyen bir çocuk tezgâhtaki parfümü önce kokladı. Kokusu hoşuna gidince ürünü cebine koyarak işletmeden hızlıca uzaklaştı.

görüntülerin içeriği ve kayıtlar:

Kayıtlarda olayın saniye saniye kaydedildiği görülüyor. İşletme yetkililerinin veya güvenlik görevlilerinin müdahalesine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı; olayla ilgili resmi bir açıklamanın olup olmadığı da kamuoyuna duyurulmadı.

güvenlik ve önlem çağrısı:

Görüntüler, mağaza içi güvenlik önlemlerinin ve çalışan gözetiminin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Benzer vakaların önüne geçmek için iş yeri güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve çocukların mağaza içinde takip edilmesine yönelik dikkat çağrısı yapılması önem taşıyor.

Önce kokladı, hoşuna gidince parfümü cebine koyup uzaklaştı: Hırsızlık anları kamerada

Önce kokladı, hoşuna gidince parfümü cebine koyup uzaklaştı: Hırsızlık anları kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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