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Park 23'te parfümü cebine koyan çocuk kameralarda

Elazığ'daki Park 23 Alışveriş Merkezi'nde bir çocuk, tezgahtaki parfümü koklayıp beğenince cebine koydu; olay anları işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Park 23'te parfümü cebine koyan çocuk kameralarda

Park 23'te yaşanan görüntüler

Elazığ'daki Park 23 Alışveriş Merkezi içerisinde bir parfüm tezgâhının önünde duran çocuğun davranışı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuk önce parfümü kokluyor, hoşuna gidince ürünü cebine koyarak tezgâhtan uzaklaşıyor.

görüntülerin kaydı:

İş yeri kamerasına saniye saniye yansıyan anlar, olayın kasıtlı mı yoksa anlık bir refleksle mi gerçekleştiğini netleştirmeden gösteriyor. Kameralar, işletme içinde yaşanan hareketliliği ve çocuğun tezgâhtan ayrılışını net bir şekilde kayıt altına alıyor.

perakende güvenliği ve değerlendirme:

Bu tür olaylar perakende işletmeleri için hem maddi kayıp hem de müşteri ve çalışan güvenliği açısından dikkat gerektirir. Olayın ardından işletme yetkililerinin ve güvenlik görevlilerinin nasıl bir yol izlediği ya da konunun emniyete bildirilip bildirilmediği kamuoyuna yansımadı.

Görüntüler, benzer vakalarda mağaza düzeyinde alınabilecek önlemler ve personel eğitiminin önemini hatırlatırken, yaşananların değerlendirilmesi için yetkililerin ve mağaza yönetiminin adımlarının beklenmesi gerekiyor.

ELAZIĞ’DA BİR ÇOCUK, KOKLADIĞI PARFÜM HOŞUNA GİDİNCE CEBİNE KOYUP İŞLETMEDEN HIZLICA UZAKLAŞTI. O...

ELAZIĞ’DA BİR ÇOCUK, KOKLADIĞI PARFÜM HOŞUNA GİDİNCE CEBİNE KOYUP İŞLETMEDEN HIZLICA UZAKLAŞTI. O ANLAR İŞLETMENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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