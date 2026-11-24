Kastamonu'da araç yangını

Gece saatlerinde Kastamonu Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki Fiat-Tofaş marka otomobilde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve alevleri söndürdü. Müdahale sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatıldı

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayın çıkış nedeninin yapılacak çalışmalarla belirlenmesi bekleniyor.

YANGINDA BİR MÜŞTERİYE AİT OLDUĞU ÖĞRENİLEN OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.