Park halindeki ticari araç Gazi Osman Paşa Caddesi'ne 6 metreden düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Akyüzler Sokak'ta park halinde bulunan 34 EG 2136 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten Gazi Osman Paşa Caddesi'ne düştü. Düşüşün ardından araç yan yatmış halde bulundu.

Olay anı ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahaleyi yapıp güvenlik önlemlerini aldıktan sonra araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Hasar ve soruşturma:

Kazada can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi; yaralanan olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve düşüşün nedenini tespit etmek için inceleme yürütüyor.

KOCAELİ'DE PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ 6 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK YAN YATTI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.