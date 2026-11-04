Parkinson göz ardı edilen belirtilerle yıllar önce kendini gösterebilir

Parkinson erken sinyallerle başlayabilir

Parkinson hastalığı çoğu zaman ellerde titreme, hareket yavaşlığı ve yürüyüş bozukluklarıyla anılıyor. Ancak Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal uyarıyor: hastalık, motor belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce bazı sistemlerde değişimlere neden olarak sessiz sinyaller verebiliyor.

hareketten önce gelen uyarılar:

Uysal, bu erken belirtiler arasında koku duyusunda azalma, REM uykusu davranış bozuklukları ve kronik kabızlığın öne çıktığını belirtiyor. Bu şikâyetler ilk bakışta birbirinden bağımsız gibi görünse de bazı vakalarda Parkinson sürecinin habercisi olabiliyor. Özellikle yıllardır kokuları eskisi kadar iyi alamayan, uykusunda rüyalarını yüksek sesle yaşayıp bağıran veya tekme atan ve uzun süredir kabızlık çeken hastalar dikkatle değerlendirilmelidir.

REM uykusu davranış bozukluğunun önemi:

Normal koşullarda REM evresinde kaslarda geçici bir felç benzeri durum oluşur; bu sayede rüyalardaki hareketler gerçekleştirilmez. Ancak bu mekanizma bozulduğunda kişi rüya sırasında yumruk atma, tekme atma veya yataktan düşme gibi davranışlar gösterebilir. Doç. Dr. Uysal, bunun alfa-sinüklein ilişkili hastalıklar açısından önemli bir risk göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.

ileri evre tedavi seçenekleri:

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ilaçların etkinlik süreleri kısalabilir, gün içinde hareket zorlukları ile istemsiz hareketler ortaya çıkabilir. Bu aşamada modern nöroloji birçok alternatif sunuyor. Uysal, farklı etki mekanizmalarına sahip ilaçları, sürekli ilaç veren infüzyon sistemlerini ve uygun hastalarda uygulanan derin beyin stimülasyonu (beyin pili) tedavisinin günlük yaşamı belirgin ölçüde iyileştirebildiğini vurguluyor. Ancak derin beyin stimülasyonunun hastalığı tamamen yok etmediği, semptomları azalttığı hatırlatılıyor.

hareket, sosyal yaşam ve bağımsızlık:

Hastalığın yönetiminde fiziksel aktivitenin ve sosyal etkileşimin rolü büyüktür. Doç. Dr. Uysal, ritmik uyaranların ve dansın beyin ağları arasında koordinasyonu kolaylaştırdığını, yeni hareket ve becerilerin tekrarlarla zamanla daha düzenli hale geldiğini anlatıyor. Ayrıca hasta yakınlarına önemli bir çağrıda bulunarak aşırı koruyucu davranmanın kişinin bağımsızlığını zedeleyebileceğini belirtiyor; örneğin, bir hastanın güvenli şartlarda düğmesini iliklemesi beş dakika sürse bile bu sürenin ona tanınmasının kişinin yaşam kontrolünü korumada kritik olduğunu söylüyor.

Erken tanı ve doğru yaşam tarzı düzenlemeleri, Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal'a göre hem günlük yaşam kalitesini artırıyor hem de tedavi planlarının etkinliğini yükseltiyor. Bu nedenle koku kaybı, uyku bozuklukları veya kronik kabızlık gibi belirtiler göz ardı edilmemeli, nöroloji uzmanına yönlendirme yapılmalıdır.

MEDİCANA INTERNATİONAL İZMİR HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. HASAN ARMAĞAN UYSAL