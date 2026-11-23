Patnos'ta acil servis ek binası hizmete girdi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binası yapımı tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni bina, ilçede acil sağlık hizmetlerinin sunumuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış töreni:

Açılış programına Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında yetkililer, projenin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Bozkurt, konuşmasında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparken, Milletvekili Kilerci de Patnos'a kazandırılan yatırımların ilçe için taşıdığı önemi ifade etti ve sağlık alanındaki desteklerin süreceğini belirtti.

Hizmet kapasitesi ve hedefler:

Yeni acil servis ek binası ile fiziki kapasitenin artırılması ve acil sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması amaçlanıyor. Bu adımın, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması ve müdahale süreçlerinde iyileşme sağlaması bekleniyor.

Hastane bünyesindeki ek bina, mevcut altyapıyı tamamlayarak acil servis trafiğinin düzenlenmesine ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı verecek şekilde planlandı. Yetkililer, yatırımların takip edilerek sağlık hizmetlerinin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Toplum sağlığı açısından atılan bu adım, Patnos'ta sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmaya yönelik somut bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN ACİL SERVİS EK BİNASI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ.