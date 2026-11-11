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Payas otoyolunda motosiklet alevlenince itfaiye müdahale etti

Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı; HBB itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Payas otoyolunda motosiklet alevlenince itfaiye müdahale etti

Payas otoyolunda motosiklet yangını

Hatay'ın Payas ilçesinde otoyol üzerinde seyir halindeyken, henüz bilinmeyen nedenle motosiklette yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının çevreye sıçraması önlendi.

Müdahalenin ardından yangın bölgesinde kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi; ekipler, olası yeniden tutuşmaları engellemek için kontrol ve güvenlik tedbirlerini sürdürdü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi, olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın trafik akışına etkisi konusunda kaynakta bilgi yer almamakla birlikte, itfaiye müdahalesinin daha geniş çaplı bir zararın önlenmesinde etkili olduğu değerlendirildi.

PAYAS-İSKENDERUN OTOYOLUNDA MOTOSİKLETTE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

PAYAS-İSKENDERUN OTOYOLUNDA MOTOSİKLETTE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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