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Payas'ta otoyol çarpışması: aynı istikametteki iki araçta 5 yaralı

Adana - Hatay otobanı Payas mevkiinde, aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Payas'ta otoyol çarpışması: aynı istikametteki iki araçta 5 yaralı

kaza anı ve müdahale:

Hatay'da Adana - Hatay otobanı Payas ilçesi mevkiinde, aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araç içinden çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle bölgeye intikal eden ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

yaralılara ilişkin bilgiler:

Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilişkin detaylı tıbbi bilgiler veya yaralanma sebepleri kamuoyuyla paylaşılmadı; sağlık ekipleri yaralılara müdahaleye devam ediyor.

yol güvenliği ve trafik akışı:

Kaza sonrası ekipler, otoyolda güvenlik önlemleri uygulayarak bölgedeki trafik akışını düzenledi. Sürücülere bu güzergahta dikkatli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

DÖRTYOL-PAYAS OTOYOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

DÖRTYOL-PAYAS OTOYOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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