Payas'ta u dönüşü yapan otomobil ile motosikletin anlık çarpışması

Kaza anı ve yeri:

Kaza, Hatay'ın Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, yol üzerinde u dönüşü yapmakta olan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve yaralandı.

Görüntülerde ne görülüyor:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin dönüş manevrası yaptığı sırada iki aracın aniden birbirine temas ettiği açıkça görülüyor. Kayıtlarda çarpışmanın anlık gerçekleştiği ve motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybederek yere düştüğü izlenebiliyor.

Yaralının durumu:

Kaza sonrası olay yerinden edinilen bilgilere göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ve görüntü tespit çalışmaları devam ediyor.

HATAY’DA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİLLE, CADDE ÜZERİNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.