Pazarda bulan esnaf vicdanlı davranışla 2 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Pazar yerinde bulunan tutarın iadesi

Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında tezgâh açan esnaf Kadir Demir, tezgâhında 2 bin TL buldu. Durumu pazar yerindeki zabıtalara ileten Demir, parayı sayarak teslim etti.

Olayın gelişimi:

Zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda paranın sahibinin Hacer S. olduğunu tespit etti. Zabıta Amiri Özgür Özmen, paranın kimliğini doğrulayıp 2 bin TL olan tutarı sahibine teslim etti.

Teslimat ve teşekkür:

Parasını teslim alan Hacer S., Zabıta Müdürlüğü görevlileriyle pazar esnafına güzel davranışları dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. Olay, esnafın dikkati ve zabıta ekiplerinin titiz çalışması sayesinde kısa sürede sonuçlandırıldı.

Yaşanan gelişme, pazarda kaybolan para ve eşyaların sahibine ulaştırılmasında vatandaş-esnaf-zabıta işbirliğinin önemini yeniden ortaya koydu ve örnek bir davranış olarak değerlendirildi.

BİLECİK BELEDİYESİ KAPALI PAZAR ALANINDA YER ALAN TEZGÂHINDA 2 BİN TL BULAN ESNAF, PARAYI ZABITA ARACILIĞI İLE SAHİBİNE ULAŞTIRDI.