Pazarlar'da salep ekiminde saha denetimi ve üreticiye teknik destek

Pazarlar'da salep ekim alanında inceleme

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, salep yetiştiriciliği yapılan tarlalarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından kapsamlı bir kontrol gerçekleştirildi. Ziyaret, Sofular köyünde üretim alanlarının yerinde değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

saha ziyareti ve inceleme:

Saha çalışmasında ekip, üretim alanlarını gezerek ekim ve bakım uygulamalarını gözlemledi. Yapılan inceleme sırasında yürütülen yetiştiricilik çalışmalarının durumu değerlendirildi ve tarladaki uygulamalar hakkında üreticiyle bilgi alışverişinde bulunuldu. Kontroller sırasında alandaki genel düzen ve uygulama biçimleri kayıt altına alındı.

üreticilere verilen destek:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, teknik personelin üreticilerin yanında olmaya devam edeceği ve üretimin her aşamasında teknik destek sağlanacağı vurgulandı. Yetkililer saha çalışmalarının süreceğini belirterek üreticilere yönelik rehberlik hizmetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen denetim, salep üretiminde standardizasyon ve sürdürülebilir üretimin sağlanması hedefleri doğrultusunda atılan adımların parçası olarak değerlendirildi. İlçe ekipleri, benzer saha ziyaretlerini yineleneceğini bildirdi.

PAZARLAR’DA SALEP ÜRETİM ALANINDA EKİM KONTROLÜ