Pazaryeri'nde ilkokul öğrencilerine trafik bilinci aşılandı

etkinlik detayları:

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 36 ilkokul öğrencisine jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi düzenlendi. Etkinlik, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8’inci Trafik Timi tarafından gerçekleştirildi.

eğitimin içeriği:

Seminer, Kınık köyü İlkokulunda yapıldı ve öğrencilere temel trafik kuralları anlatıldı. Eğitimde özellikle emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi ile okul servislerine binme ve inme kurallarına vurgu yapıldı.

meslek tanıtımı ve materyaller:

Etkinlik kapsamında ayrıca meslek tanıtımı gerçekleştirildi ve öğrencilere etkinliği destekleyici olarak boyama kitapları dağıtıldı. Program, çocuklarda trafik bilinci ve güvenli davranış alışkanlıkları geliştirmeyi amaçladı.

JANDARMADAN 36 ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ