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Pazaryeri'nde motosikletlere bilgilendirme ağırlıklı trafik denetimi

Pazaryeri'nde jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı denetimiyle 3 motosikleti kontrol etti; sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pazaryeri'nde motosikletlere bilgilendirme ağırlıklı trafik denetimi

Pazaryeri'nde trafik uygulaması

Pazaryeri ilçesinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulama, bölgedeki trafik güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirme odaklı bir çalışma olarak kaydedildi.

Denetimin kapsamı:

Denetimi yürüten birim Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı 8. Jandarma Trafik Timi oldu. İşlem, İçişleri Bakanlığı özel trafik denetimi talimatı çerçevesinde yapıldı ve ekipler toplam 3 motosiklet ve motorlu bisikleti kontrol etti.

Sürücülere yapılanlar:

Kontroller sırasında sürücülere genel trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir cezai işlem uygulanmadı, uygulama bilgilendirme ve farkındalık yaratma amacı taşıdı.

BİLECİK’TE MOTOSİKLETLERE SIKI DENETİM

BİLECİK’TE MOTOSİKLETLERE SIKI DENETİM

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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