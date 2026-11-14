Pazaryeri'nde motosikletlere bilgilendirme ağırlıklı trafik denetimi

Pazaryeri'nde trafik uygulaması
Pazaryeri ilçesinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulama, bölgedeki trafik güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirme odaklı bir çalışma olarak kaydedildi.
Denetimin kapsamı:
Denetimi yürüten birim Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı 8. Jandarma Trafik Timi oldu. İşlem, İçişleri Bakanlığı özel trafik denetimi talimatı çerçevesinde yapıldı ve ekipler toplam 3 motosiklet ve motorlu bisikleti kontrol etti.
Sürücülere yapılanlar:
Kontroller sırasında sürücülere genel trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir cezai işlem uygulanmadı, uygulama bilgilendirme ve farkındalık yaratma amacı taşıdı.
BİLECİK’TE MOTOSİKLETLERE SIKI DENETİM
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!