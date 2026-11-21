çalışmanın kapsamı:

Pehlivanköy ilçesinde tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik demonstrasyon çalışmaları hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen farklı buğday çeşitlerinin ekimi gerçekleştirildi.

Ekim işlemleri, Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin kontrol ve gözetiminde yapıldı. Uygulamanın amacı, söz konusu çeşitlerin bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumunu saha koşullarında test etmek ve üreticilere uygulanabilir alternatifler sunmaktır.

gözlem ve değerlendirme süreci:

Ekim sonrası yürütülecek takipler kapsamında çeşitlerin gelişim süreçleri, dayanımı ve olası verim farkları düzenli olarak izlenecek. Bu saha çalışmalarından elde edilecek veriler, teorik sonuçlarla karşılaştırılarak daha sağlıklı değerlendirmelere imkan verecek.

Çalışmanın üreticiler açısından önemi, sahada doğrudan gözlemlerle desteklenen bilgi aktarımıdır. İzleme sonuçları olgunlaşma döneminde değerlendirilecek ve elde edilen bulgular üretici bilgilendirmesi ile paylaşılacaktır; böylece bölge için uygun çeşit seçiminde somut veriler sağlanmış olacak.

KIRKLARELİ’NİN PEHLİVANKÖY İLÇESİNDE, TARIMSAL ÜRETİMDE VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BUĞDAY EKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.