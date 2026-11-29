Petrol-İş Bandırma şubesinde başkanlık el değiştirdi

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Bandırma Şubesi'nin 21’inci Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Emrah Uraz 58 oy alarak yeni şube başkanı oldu. Mevcut başkan Tuncay Topuz ise 42 oyda kaldı. Genel kurulda delegeler, işçilerin sorunlarına yeterince müdahale edilmediğini ve fabrikalara ziyaretlerin yetersiz kaldığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Adayların ve delegelerin eleştirileri:

Seçim yarışında söz alan Emrah Uraz, mevcut yönetimi eleştirerek sendikada yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi. Uraz, son dört yılda işçi sorunlarının yeterince gündeme taşınmadığını ve özel sektördeki işten çıkarmalara karşı sendikanın daha etkin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Seçilmesi halinde fabrikalarda ve üretim alanlarında daha fazla bulunacaklarını belirten Uraz, "Bu koltuk saltanatına son vereceğiz. Sendikamızın mücadeleci ruhunu yeniden ayağa kaldıracağız. Fabrikaları seçimden seçime hatırlamayacağız. Sürekli sahada, üretim alanlarında, işçinin yanında olacağız." dedi.

Mevcut yönetimin savunması ve genel kurul tepkileri:

Görev süresince yapılan çalışmaları savunan Tuncay Topuz, toplu iş sözleşmeleriyle ücretlerde iyileştirmeler sağlandığını, süt yardımının artırıldığını ve iş riski priminde düzenlemeler yapıldığını anlattı. Ayrıca iş yerlerindeki fiziki şartların iyileştirilmesi kapsamında soyunma odalarının yenilendiğini aktardı. Topuz'un konuşması sırasında bazı üyeler tepki gösterip sözlü tartışmaya girdi; bir grup üyenin salonu terk etmesinin ardından salonda "Yalancı başkan istemiyoruz" sloganları atıldı. Tartışmaların büyümesi üzerine divan kurulu üyeleri tarafları sakin olmaya çağırdı ve Topuz konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Emrah Uraz 58 oy, Tuncay Topuz 42 oy aldı ve Uraz, Petrol-İş Bandırma Şubesi'nin yeni başkanı olarak belirlendi.

Yeni yönetim kadrosu:

Seçimin ardından yeni yönetimde Aydın Gevgin başkan yardımcılığına, Ümit Ergün mali başkan yardımcılığına seçildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine Turgut Ceyhan ve Mevlüt Sıvacı getirildi. Genel kurulda ayrıca denetim ve disiplin kurulları ile merkez genel kurul delegeleri de belirlendi.

Genel kurul süreci, delegelerin saha çalışması ve ücret adaleti taleplerinin öne çıktığı bir atmosferde tamamlandı; yeni yönetim önümüzdeki dönemde bu eleştirileri nasıl karşılayacağını uygulamayla göstermekle yükümlü olacak.

ŞUBE BAŞKAN ADAYI EMRAH URAZ, KONUŞMASINDA MEVCUT YÖNETİMİ ELEŞTİREREK SENDİKADA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.