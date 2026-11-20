Pınarbaşı'da sağanak sonrası ulaşım aksadı:

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Çöme köyü yakınlarındaki derelerin su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Taşan dereler nedeniyle köy yolunun bazı kesimleri suyla kaplandı ve ulaşımda aksamalar görüldü.

temizlik ve müdahale çalışmaları:

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yoldaki suyun tahliyesi ve sürüklenen millerin temizlenmesi için iş makinesiyle çalışma başlattı. Ekipler, yolun yeniden geçilebilir hale gelmesi için öncelikli olarak suyun yönlendirilmesi ve biriken malzemelerin kaldırılması üzerinde yoğunlaşıyor.

meteorolojik uyarı ve valilik çağrısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle kentin kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Kastamonu Valiliği yapılan duyuruda, olası taşkın, su baskını ve ulaşım sorunlarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Yetkililer, yağış sürecinin devam edebileceğini belirterek, tehlike anında güvenli bölgelere çekilme ve araçla zorunlu olmadıkça yola çıkmama uyarısını yineliyor.

KASTAMONU'NUN PINARBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE KÖY YOLU SULAR ALTINDA KALDI.