Pınarlıbelen'e yeni nefes: pazar yeri ve sosyal etkinlik alanı hizmete giriyor

Pazar yeri ve sosyal etkinlik alanı projede son aşama

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Pınarlıbelen Mahallesi'nde yürütülen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı Projesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve hafriyat ile temel işleri tamamlandı. Projede şu anda çalışmaların %90'ı tamamlanmış bulunuyor.

tesisin özellikleri:

Tesis, toplam 1.414 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor ve brüt inşaat alanı 987,97 metrekare olarak planlandı. Proje kapsamında 425 metrekare kapalı pazar alanı yer alacak. Ayrıca tesiste gelin odası, sosyal donatılar, zabıta birimi ve mutfak alanı gibi birimler de bulunuyor.

kullanıma açılma hedefi:

Kalan inşaat ve donatım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tesisin mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması hedefleniyor. Proje, Pınarlıbelen Mahallesi'nin hem günlük pazar alışverişi hem de sosyal etkinlik ihtiyacını karşılaması amaçlanan bir merkez olarak planlandı.

Pınarlıbelen Mahallesi için önemli bir altyapı yatırımı niteliğindeki bu tesis, tamamlandığında yerel yaşamı destekleyecek ortak kullanım alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekecek.

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