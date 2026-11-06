Piyasalarda açılış satıcılı: borsa 11.237,83 puana geriledi

borsa günü düşüşle açtı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,84 düşüşle başladı. Endeks, 95,44 puan azalışla 11.237,83 puana geriledi.

sektörlerdeki açılış eğilimleri:

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Bu tablonun açılıştaki ağırlığı, belirli sektörlerde satış baskısının öne çıktığını gösteriyor ve kısa vadede kâr realizasyonuna işaret edebilir.

yatırımcıların izlemesi gerekenler:

Güne satıcılı başlanması, piyasalarda temkinli bir risk iştahına işaret ediyor; gün içinde işlem hacmi, şirket haberleri ve küresel piyasa eğilimleri belirleyici olacak. Endeksin seyrinde sektör rotasyonları ve gün içi haber akışı takip edilmelidir.

BORSA, GÜNE YÜZDE 0,84'LÜK DÜŞÜŞLE BAŞLADI.