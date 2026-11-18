Eskişehir'de sokak ortasında bırakılan hafif ticari araç

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Mercan Dağı Sokak'ta park halindeki bir hafif ticari araç, kimliği belirlenen üç kişi tarafından zarar gördü ve sokak ortasında bırakıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı; polis ekipleri şüphelilerden birini yakalayarak işlem başlattı.

Olayın gelişimi:

Görgü ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, olay yerine gelen 1'i çocuk, 1'i kadın 3 şahıs arasında bulunan erkek şahıs aracın sol aynasını kırdı. Ardından aracın arka kapısından girip ön kapıyı açtı. Yanındaki çocukla birlikte aracı bulunduğu yerden uzaklaştırmak için itmeye başladılar ancak araç çalışmadığı ve direksiyon kilitli olduğu için hareket ettiremediler.

Şahıslar, kilitli direksiyonu kırmak için uzun çaba sarf ettiler; bu anlar saniye saniye kaydedildi. Direksiyonu kıramayacaklarını anlayınca diğer bir eylem gerçekleştirdiler: aracın arkasında bulunan plakayı sökerek araca atıp olay yerinden ayrıldılar.

Polis çalışması ve soruşturma:

Olayın duyulmasının ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan tespitler sonucu, olaya karıştığı değerlendirilen 28 yaşındaki Ş.M. yakalanarak karakola götürüldü. Diğer iki şüpheli ise aranıyor.

Bahse konu araç, güvenlik ve inceleme amacıyla çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayın nedenine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor; soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ TİCARİ ARACIN AYNASINI KIRAN, DİREKSİYONU ZORLAYAN VE PLAKASINI SÖKEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.