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Plakayı otomobilden motosiklete monte etti, 266 bin lira ceza aldı

Tokat'ta 17 yaşındaki sürücü, otomobil plakasını motosiklete takıp çekme belgeli aracı trafiğe çıkardı; ehliyetsiz kullanımdan 266 bin lira ceza aldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Plakayı otomobilden motosiklete monte etti, 266 bin lira ceza aldı

Tokat'ta sahte plaka ve çekme belgeli motosikletle yakalandı

Tokat emniyetine bağlı trafik ekipleri, 10 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında şüphe üzerine durdurdukları motosiklette kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi. Uygulamada sürücü olarak tespit edilen A.T.Ç. (17) hakkında yapılan incelemede, motosikette takılı plakanın bir otomobile ait olduğu belirlendi.

Denetimde tespit edilenler:

Polis kayıtlarına göre motosiklette görülen plaka 60 TH 577 iken aracın gerçek plakası ve tescil bilgileri 60 AEM 577 olarak kayıtlarda yer aldı. Yapılan sorgulamada motosikletin ayrıca trafikten çekme belgeli olduğu ve sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Uygulanan cezalar ve işlemler:

Karayolları ve trafik mevzuatı kapsamında A.T.Ç.'ye; sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak fiilinden 80 bin lira, başka bir araca tescilli plakayı takmaktan 140 bin lira ve çekme belgeli aracı trafiğe çıkarmaktan 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Toplam ceza miktarı 266 bin lira olarak kaydedildi.

Motosiklet, olay yerinde otoparka çekildi ve trafikten men edilerek 30 gün süreyle trafikten men kararı uygulandı. Ayrıca, olayla ilgili olarak 'resmî belgede sahtecilik' suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili işlemler ve başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor; idari yaptırımlar ve adli süreç tamamlandığında ilgili resmi kurumlar tarafından ek bilgi paylaşılabilir.

TOKAT’TA SAHTE PLAKALI VE ÇEKME BELGELİ MOTOSİKLETİ EHLİYETSİZ KULLANDIĞI BELİRLENEN ÇOCUK...

TOKAT’TA SAHTE PLAKALI VE ÇEKME BELGELİ MOTOSİKLETİ EHLİYETSİZ KULLANDIĞI BELİRLENEN ÇOCUK SÜRÜCÜYE TOPLAM 266 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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