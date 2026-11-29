Olayın gelişimi:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulacağı belirtilerek polis merkezine davet edildi. Şüpheli, aracının olmadığını söyleyip yalnızca polis tarafından alınması halinde ifade verebileceğini belirtti.

Müdahale anı ve müdahale yöntemleri:

Adrese giden ekipler, kısa süre sonra şüphelinin beklenmedik bir şekilde polis memurlarına bıçakla saldırı girişiminde bulunduğunu gördü. İddialara göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahsa önce biber gazıyla müdahale edildi; saldırgan davranışların sürmesi üzerine polis önce havaya ateş açtı, ardından şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ayağından yaralanan şüpheli bir süre sonra evine kaçtı. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin desteğiyle evinde yakalanan şahıs, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Edinilen bilgiye göre şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin saldırı girişimi, polisin müdahale süreci ve olayın tüm ayrıntıları inceleniyor.

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