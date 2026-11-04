Poyraz köyünde kırmızı altın yükseliyor: deneme tarlasından 800 metrekareye

Poyraz köyünde safran hasadı başladı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde, kilogram fiyatı ve yüksek katma değeri nedeniyle "kırmızı altın" olarak anılan safranın hasadı başladı. Geleneksel tarım ürünlerine güçlü bir alternatif sunan bu gelişme, bölge çiftçisine yeni bir gelir kapısı aralarken tarımsal çeşitliliğe de hareket getirdi.

Deneme tarladan ölçekli üretime:

Köyde çiftçilik yapan Mehmet Salih Demir, safranla tanışma hikâyesini internette gördüğü bir içerikten duyduğu merakla anlattı. İlk aşamada deneme amaçlı ve küçük bir adım atarak 10 metrekarelik bir alanda yetiştirmeyi denedi. Aldığı yüksek verim ve başarılı sonuçlar üreticiye cesaret verdi; bu yıl üretim alanını 800 metrekare'ye çıkardı.

Demir üretim sürecini şöyle aktardı: "Safran ile ilgili uğraşıyoruz, safran üretimi yapıyoruz. Tarlamızı üç ürünle sonuçlandırıyoruz. Safran en son üründür. İyi bir şekilde ürünümüzü alıyoruz, topluyoruz şu anda. Ekilmesine gelince ağustosta başlanıyor. 10'unda 15'inde toprakla birleştiriyoruz. Sulama yavaş yavaş yapıyoruz. Sulama yapıldıktan sonra yabani otlar çıkıyor. Onları ayıklıyoruz, temizliyoruz ta sonbahara kadar. Sonbaharda çiçekler yavaş yavaş otlanınca gene yabani otları temizliyoruz. Daha sonra sonbahara doğru 10. ayın 10'undan sonra çiçek vermeye başlıyoruz. Ondan sonra çiçek alımına toplamasına giriyoruz. Çiçeklerimizi topluyoruz bir ay, 30 gün, 40 gün, 45 gün bu iş böyle devam ediyor." Demir ayrıca bölgede elde ettiği verimin çevredeki örneklerden farklı olduğunu, çiçeklerindeki sarı ve kırmızı sayılarının yüksek çıktığını belirtti ve üretimin yayılması için devlet desteği talep etti.

İlçe tarımı için ekonomik ve çevresel katkı:

Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay, Poyraz köyünün özelliklerinin safran üretimi için uygun olduğunu vurguladı: "Bugün Gercüş’ümüzün saklı kalmış tarım potansiyelini Poyraz köyümüzün tam 1088 metre rakımında kırmızı altın dediğimiz safran hasadıyla taçlandırıyoruz. Gercüş denince tabii akla ilk önce fıstık ve üzüm geliyor. Ancak bugün burada bu geleneksel üretimimizin yanında dünyanın en değerli baharatını ekiyoruz. Poyraz köyümüzün kireçli toprak yapısı ve mikro klima iklim safran üretimi için biçilmiş bir kaftan oluyor. Tabii çiftçimiz Mehmet Salih Demir, boş alanları safranla değerlendirerek aynı araziden üç kat gelir elde etmeyi başarmıştır. İlçe Tarım ve Müdürlüğü olarak yaptığımız analizlerde safranın geleneksel ürünlerimizle oranla yaklaşık 10 kat daha fazla gelir getirme potansiyeli olduğunu gördük. Üstelik iklim krizine karşı az su isteyen, tam bir su dostu bitkisidir. Tabii amacımız bu üretimi tüm ilçeye yayarak Gercüş safranını yeni bir dünya markası haline getirmektir. Hasadımız bereketli olsun" dedi.

Poyraz köyündeki deneme üretimi, hem çiftçilerdeki ilgi hem de yetkililerin hedefleri açısından dikkat çekiyor. Üreticiler kısa vadede verim ve gelir artışı beklerken, ilçe düzeyinde yaygınlaştırma ve pazarlama çalışmalarıyla safranın bölge ekonomisine daha kalıcı katkı sağlaması amaçlanıyor.

Batman’da ‘’kırmızı altın" mesaisi başladı: Poyraz köyü safran üssü olma yolunda