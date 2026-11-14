Pozantı'da Ferdi Tayfur anısına çınar ve anı alanı tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Adana'nın Pozantı ilçesinde merhum sanatçı Ferdi Tayfur adına planlanan anıt çınar ve çevresindeki anı alanı tamamlandı.

siyasî talimat ve belediye süreci:

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde ilçede yapılması planlanan millet bahçesinde sanatçının anısına bir çınar ağacı dikilmesini önerdi. Bahçeli'nin bu isteği sonrasında Avan ve belediye ekipleri anıt ağacı ile hatıra alanı için çalışmalara başladı.

anıt çınarın dikimi ve çevre düzenlemeleri:

Başlatılan çalışmalar kapsamında anıt çınar ağacı dikildi, çevresinde peyzaj ve düzenleme işleri tamamlandı. Yapılan düzenlemeler sonrasında yetkililer, projeyle ilgili bilgiyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletti ve çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Proje, hem Pozantı'nın kamusal alanına yeni bir değer kattı hem de merhum sanatçının adını yaşatmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, talimatın alınmasının ardından sürecin hızlı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NİN TALİMATIYLA ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE MERHUM SANATÇI FERDİ TAYFUR’UN ADINA YAPILMASI İSTENEN ANIT ÇINAR AĞACI VE ÇEVRESİNDEKİ ANI ALANI TAMAMLANDI. POZANTI BELEDİYE BAŞKANI ALİ AVAN