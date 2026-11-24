Aquablasyon nedir ve neden öne çıkıyor:

İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle cerrahi tedaviye ihtiyaç duyan erkeklerde en büyük kaygılardan biri ameliyat sonrası cinsel fonksiyonlardır. Acıbadem Kent Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çakmak tarafından aktarıldığı üzere, yapay zekâ destekli Aquablasyon yöntemi bu endişeyi azaltmayı hedefleyen bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Yöntemde prostat dokusu ısı enerjisi yerine yüksek basınçlı su jetiyle uzaklaştırılıyor ve işlem idrar yolundan gerçekleştirilirken prostat, makat yolundan yerleştirilen ultrason probuyla gerçek zamanlı görüntüleniyor.

Uluslararası randomize çalışmalarda bildirildiği üzere hastaların yaklaşık %90'ında boşalma fonksiyonunun korunduğu raporlanmıştır. Bu veriler, özellikle cinsel işlevlerini önemseyen hastalar için Aquablasyonun tercih nedenlerinden biri olduğunu gösteriyor.

İşleyiş ve teknolojinin rolü:

Aquablasyon sistemi, ultrason görüntülerini işleyen yapay zekâ destekli yazılım ile cerrahın onayına sunulan kişiye özel bir tedavi planı oluşturuyor. Robotik uygulama, cerrahın onayladığı plan doğrultusunda hedeflenen bölgede fazla prostat dokusunu milimetrik hassasiyetle uzaklaştırıyor. İşlem sırasında vücutta herhangi bir kesi yapılmıyor ve doku ısıya maruz kalmadığı için çevre dokularda ısıya bağlı hasar oluşmuyor. Robotik doku alımı birkaç dakika sürebiliyor ve sistemin planlama aşamasında anatomik yapıların tanımlanması, boşalma ile ilişkili bölümlerin korunmasına olanak tanıyor.

Kimler için uygun ve değerlendirme süreci:

İyi huylu prostat büyümesi 50 yaş ve üzeri erkeklerde daha sık görülüyor; şikâyetler arasında sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, zayıf idrar akışı ve mesanenin tam boşalmadığı hissi yer alıyor. Prof. Dr. Özgür Çakmak yöntemin her hasta için uygun olmayabileceğini vurguluyor ve tedavi kararının prostatın boyutu ve şekli, hastanın şikâyetleri, beklentileri ile genel sağlık durumunun birlikte değerlendirilmesini gerektirdiğini belirtiyor.

Uzman, Aquablasyonun artık sunulabilen önemli bir seçenek olduğunu ancak en uygun yöntemin ayrıntılı muayene ve tetkiklerin ardından hasta ile birlikte kararlaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Bu yaklaşım, hem semptomların etkin şekilde giderilmesini hem de hastanın cinsel sağlık kaygılarının göz önünde tutulmasını sağlıyor.

Gerçek hasta deneyimi:

Bayburt'tan gelen 52 yaşındaki mali müşavir Murat Erkul, iki yıl süren şikâyetleri ameliyat gerektirir hale geldiğinde Aquablasyonu araştırıp tercih etti. Erkul, internet ve yapay zekâ uygulamaları aracılığıyla bilimsel makaleleri incelediğini, sonrasında Prof. Dr. Özgür Çakmak ile yöntemin tüm yönlerini tartıştığını söylüyor. Üç çocuk babası olan Erkul, özellikle gelecekte çocuk sahibi olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak karar verdiğini ve operasyon sonrası kendini iyi hissettiğini belirtiyor.

Uzman görüşleri, teknoloji altyapısı ve hasta deneyimleri bir araya geldiğinde Aquablasyon, cinsel fonksiyon korunumu öncelikli hastalar için güvenilir bir alternatif olarak görülüyor. Bununla birlikte, her hastanın durumu ayrı değerlendirilmelidir ve tedavi seçimi multidisipliner bir yaklaşımla belirlenmelidir.

MURAT ERKUL VE PROF. DR. ÖZGÜR ÇAKMAK