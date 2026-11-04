Puente istifa etti: iki ölümcül tren kazası bakanlığı sona erdirdi

İstifa kararı ve gerekçesi:

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, 28 Ekim'de gerçekleşen ve 74 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Puente, istifasının gerekçesi olarak, 18 Ocak ve 28 Ekim tarihlerinde meydana gelen iki ağır kazayı gösterdiğini belirtti ve "İspanya gibi bir ülkede bir ulaştırma bakanı, bir yıldan kısa süre içinde bu kadar ağır iki kazanın ardından görevine devam edemez" sözleriyle kararının arkasında durdu.

Acil müdahale süreci ve görevde kalma kararı:

Puente, kazayı öğrendikten birkaç dakika sonra istifa etmeye karar verdiğini ancak acil müdahale çalışmalarının başlatılmasına, ön soruşturmaların yürürlüğe konulmasına, kazazedelere tazminat ödenmesine ve demir yolu güvenliğinin artırılmasına yönelik ilk önlemler alınana kadar görevde kalmayı tercih ettiğini söyledi. Başbakan Pedro Sanchez ise Puente'yi çalışmalarından ötürü övdü ve bakanın kazazedeleri öncelik olarak gördüğünü, siyasi sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Yapay zeka ile güvenlik önlemleri:

Puente, istifa açıklamasından önce demir yolu güvenliğini artırmaya yönelik yeni tedbirleri paylaştı. Buna göre İspanya, demir yolu sistemine makinistler ile kontrolörler arasındaki konuşmaları analiz eden ve muhtemel anormallikleri tespit ederek takip edecek bir yapay zeka ajanı entegre edecek ilk ülke olmayı hedefliyor. Puente, "Bu tür bir mekanizma veya teknolojiyi kullanan başka bir demir yolu sisteminden haberdar değiliz. Bu yolu izleyen ilk ülke biz olacağız" diyerek uygulamanın özgünlüğüne vurgu yaptı.

Dijital modelleme ve insan hatasının azaltılması:

Plan kapsamında ayrıca İspanya’nın demir yolu ağının gerçek zamanlı dijital modelini oluşturma çalışmaları yürütülecek. Yetkililer, bu tür teknolojik önlemlerin insan hatası ihtimalini en aza indirmeyi hedeflediğini belirtiyor; Puente'nin açıklamalarında ise uygulamanın devreye alınmasının öncelikli adımlardan biri olduğu vurgulandı.

Kaza bilançosu:

Bu yıl İspanya’da iki büyük tren kazası yaşandı. İlk kaza 18 Ocak tarihinde Córdoba eyaletindeki Adamuz yakınlarında gerçekleşti; iki trenin raydan çıkması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetmiş ve 170 kişi yaralanmıştı. İkinci kaza ise 28 Ekim tarihinde Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla-La Mancha bölgesindeki Toledo ilinde çarpışmasıyla meydana geldi; bu olayda 74 kişi hayatını kaybetmiş, 98 kişi yaralanmıştı. Puente istifasını, bu iki kazının toplamında en az 119 can kaybı yaşanmış olmasıyla gerekçelendirdi.

Puente’nin istifası, İspanya’da demir yolu güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, hükümetin ileriye dönük teknoloji ve tazminat planlarının uygulanması süreci yakından izlenecek.

İSPANYA ULAŞTIRMA BAKANI PUENTE İSTİFA ETTİ