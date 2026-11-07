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Pülümür sabah yağışıyla beyaza kavuştu

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü uyarısı sonrası Tunceli'de sabah başlayan sağanak, Pülümür'de kara dönüştü; ilçe yerleşimleri beyaza büründü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 01:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Pülümür sabah yağışıyla beyaza kavuştu

Meteoroloji uyarısı ve yağışın başlangıcı:

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Pülümür'de yağışın kara dönüşmesi:

Pülümür ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, kısa süre sonra kara dönüştü. Yerleşim yerlerinde mevsimin ilk karı yağarken ilçe beyaza büründü.

Sabah saatlerindeki yağış, Pülümür'ün çatılarını ve sokaklarını kaplayan ince kar tabakasıyla ilçede mevsimin ilk beyaz görüntülerini oluşturdu.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE YILIN İLK KARI YAĞDI.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE YILIN İLK KARI YAĞDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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