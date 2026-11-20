Pursaklar’da yeni bir okuma buluşması başladı:

Pursaklar Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla hayata geçirdiği 1 Kitap 1 Sohbet etkinliğinin ilk buluşmasını Hüma Sultan Hanımevi’nde gerçekleştirdi. Etkinlik, kitap okumayı seven kadınları aynı çatı altında bir araya getirerek okuma alışkanlığını teşvik etmeyi, farklı düşüncelerin paylaşılmasına imkân tanımayı ve yeni dostlukların oluşmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Başkanın mesajı:

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin etkinliğe dair yaptığı açıklamada hanımevlerinin işlevine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Hanımevlerimizi yalnızca kursların ve eğitimlerin gerçekleştirildiği mekânlar olarak değil, aynı zamanda kadınlarımızın dostluklarını pekiştirdiği, yeni bilgiler öğrendiği ve hayatın güzelliklerini birlikte paylaştığı sıcak yuvalar olarak görüyoruz. ‘1 Kitap 1 Sohbet’ etkinliğimiz de bu anlayışımızın güzel örneklerinden biri. Çünkü biliyoruz ki her kitap yeni bir dünyanın kapısını aralarken, her güzel sohbet gönüller arasında yeni köprüler kuruyor. Kadınlarımızın bir kitabın etrafında buluşması, okuduklarını birlikte yorumlaması ve düşüncelerini paylaşması bizler için son derece kıymetli. Pursaklar Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal ve kültürel yaşamlarını zenginleştirecek, kendilerine zaman ayırabilecekleri ve yeni dostluklar kurabilecekleri ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik atmosferi ve katılımcı deneyimi:

Buluşmada edebiyatın insanları yakınlaştıran yönü ön plana çıktı. Kitap sayfalarından başlayan sohbetler, günlük yaşama dair paylaşımlarla zenginleşti; katılımcılar farklı bakış açıları kazanırken birlikte vakit geçirmenin memnuniyetini yaşadı. Samimi ve neşeli bir atmosferde geçen ilk buluşma, hanımevlerinin kadınlar için yalnızca eğitim alanı değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve dayanıklılık mekânı olduğuna dair algıyı pekiştirdi.

Gelecek programlar:

Pursaklar Belediyesi, 1 Kitap 1 Sohbet etkinliğini farklı hanımevlerine taşımaya devam edecek. Bu kapsamda Saray Gülbahar Hatun Hanımevi’nde de önümüzdeki hafta perşembe günü yeni bir kitap buluşması gerçekleştirilecek ve programın diğer hanımevlerinde sürdürüleceği bildirildi.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, KADINLARIN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATINA ETKİ EDEN ETKİNLİKLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK ‘1 KİTAP 1 SOHBET’ ETKİNLİĞİNİN İLK BULUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ.