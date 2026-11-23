Refahiye kaymakamı dört köyde incelemelerde bulundu

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı Akçiğdem, Olgunlar, Ulucak ve Teknecik köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelinerek köylerin genel durumu hakkında bilgi alındı.

görüşmeler ve talepler:

Taşkıran, muhtarlarla yaptığı görüşmelerde köylerin altyapı, yol ve kamu hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşlarla doğrudan kurulan temaslarda ise gündelik yaşamı etkileyen sorunlar ve öncelikli talepler not edildi.

koordinasyon ve yapılacak çalışmalar:

Kaymakamlık yetkilileri, tespit edilen ihtiyaçların karşılanması için ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla başlatılacak çalışmaların takip edileceği vurgulandı.

ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİ KAYMAKAMI MEHMET FURKAN TAŞKIRAN, AKÇİĞDEM, OLGUNLAR, ULUCAK VE TEKNECİK KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ