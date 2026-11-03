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Rektör Kuyrukluyıldız'la sabah sofrasında sanat konuşuldu

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kahvaltıda öğrencilerle buluştu; eğitim, sanat çalışmaları ve kampüs yaşamı ele alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Rektör Kuyrukluyıldız'la sabah sofrasında sanat konuşuldu

rektör ve fakülte kahvaltısında buluşma

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında öğrencilerle bir araya geldi. Programa rektörün yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

sofra ve sohbet:

Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Kuyrukluyıldız, kahvaltı boyunca katılımcılarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Görüşmelerde özellikle eğitim süreçleri, öğrencilerin yürüttüğü sanatsal çalışmalar ve üniversite yaşamına dair deneyimler ele alındı. Rektör, doğrudan iletişim kurmanın ve öğrencilerin görüşlerini dinlemenin önemine vurgu yaptı.

Program boyunca öğrenciler düşüncelerini aktarma imkânı buldu; akademik kadro da yönlendirmelerle destek verdi. Sohbetlerde, uygulamalı eğitim ve sanat üretiminin öğrenci gelişimine katkıları ön plana çıktı.

sanata verilen önem:

Etkinlikte, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan sanatsal çalışmalar Rektör Kuyrukluyıldız'a takdim edildi. Kuyrukluyıldız eserler için teşekkür ederek, sanatın üniversitenin kültürel ve akademik yaşamındaki önemine dikkat çekti ve öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

Kahvaltı programı, hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Etkinlik, fakülte içindeki dayanışmayı güçlendiren, öğrencilerle yöneticiler arasında doğrudan iletişimi teşvik eden bir buluşma olarak kayda geçti.

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE KAHVALTIDA BULUŞTU

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE KAHVALTIDA BULUŞTU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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