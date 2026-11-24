Rektör ziyareti nezaket ve diyalog ekseninde gerçekleşti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret, iki kurum arasındaki resmi temasların sürdürülmesi ve karşılıklı saygının pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

ziyarette kimler yer aldı:

Görüşmeye İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Abuzer Kalkan ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Yurteken de katıldı. Toplantı, tarafların kısa değerlendirmeleri ve tanışma-diyalog odaklı bir çerçevede ilerledi.

karşılıklı teşekkür ve değerlendirme:

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, ziyaretten dolayı Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'a teşekkür etti. Her iki tarafın açıklamalarına göre ziyaret, nezaket çerçevesinde gerçekleşti ve kurumlar arası temasın sürdürülmesine işaret etti.

BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ’NDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ’NE ZİYARET