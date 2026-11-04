Renkli kostümler ve el yapımı oyuncaklarla hastanede moral buluşması

ziyaretin ayrıntıları:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemi Haftası kapsamında Dicle Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyareti gerçekleştiren ekip; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğü personelinden oluştu. Renkli kostümler giyen ekipler, çocuklarla bir araya gelerek onları yakından takip etti ve çeşitli etkinliklerle moral vermeye odaklandı.

hediyeler ve amaç:

Ziyarette, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Tasarım ve Beceri Atölyesinde eğitim alan engelli kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ahşap oyuncaklar ile farklı hediyeler çocuklara ulaştırıldı. Bu uygulama hem engelli kursiyerlerin üretime ve sosyal hayata katılımını görünür kıldı hem de tedavi gören çocuklara dayanışma ve paylaşma duygusunu hissettirdi.

Etkinlik, çocukların tedavi sürecinde yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamayı ve moral-motivasyonlarını artırmayı hedefledi. Ayrıca program kapsamında toplumda lösemiye ilişkin farkındalığın güçlendirilmesine de vurgu yapıldı. Ziyaret, belediyenin sağlık ve sosyal destek faaliyetlerinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve katılımcılar arasında karşılıklı destek ile empati bağlarını güçlendirdi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2-8 KASIM LÖSEMİ HAFTASI KAPSAMINDA HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA MORAL VE DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDU. RENKLİ KOSTÜMLER GİYEN EKİPLER, ENGELLİ KURSİYERLERİN EL EMEĞİYLE HAZIRLADIĞI AHŞAP OYUNCAKLARI ÇOCUKLARA HEDİYE ETTİ.