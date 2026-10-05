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Riyad temasları: aile, çocuk ve sosyal hizmetlerde bölgesel iş birliği artırılıyor

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Riyad’da Singapur ve Körfez ülkelerinden mevkidaşlarıyla aile, çocuk ve sosyal politika iş birliğini forum davetini görüştü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Caner Şahin

Riyad temasları: aile, çocuk ve sosyal hizmetlerde bölgesel iş birliği artırılıyor

Riyad’da ikili temaslar ve öncelikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu kapsamında Singapur, Katar, Umman, Suudi Arabistan ve Bahreyn’den alanlarının bakanlarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde ailelerin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamda korunması, kadınların güçlendirilmesi, engelli bireylerin kapsayıcılığı ve sosyal yardım programlarının etkinleştirilmesi gibi ortak gündemler ön plana çıktı.

Singapur ile stratejik ortaklığın sosyal boyutu:

Göktaş, Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sosyal hizmetler alanına taşınmasının önemine vurgu yaptı. Taraflar, ailelerin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamda korunması, kadınların güçlendirilmesi ve engelli bireylerin kapsayıcılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesi için adımlar üzerinde durdu. Ayrıca Türkiye ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 bağlamında Bakanlığın UNFPA iş birliğiyle düzenleyeceği yan etkinliğe Singapur’dan bakanlık düzeyinde katılımın memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi.

Körfez ülkeleriyle ortak projeler ve Mutabakat Zaptı çalışmaları:

Göktaş’ın Katar, Umman, Suudi Arabistan ve Bahreynli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde mevcut Mutabakat Zaptı’ların uygulamaya dönüştürülmesi ve yeni faaliyet planlarının geliştirilmesi öncelik oldu. Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina Bint Ali Al Jabr Al Nuaimi ile yapılan görüşmede, önceki mutabakata ek bir faaliyet planı çerçevesinde aile, çocuk koruma, yaşlı ve engelli bakımı, kadınların güçlendirilmesi ile sosyal yardım programlarında ortak çalışmaların yolları tartışıldı.

Umman Sultanlığı Sosyal Kalkınma Bakanı Laila bint Ahmed bin Awad al Najjar ile görüşmede ise deneyim paylaşımı, çocuk koruma ve sosyal yardım uygulamaları ele alındı; iki ülke arasındaki iş birliğine ilişkin olarak yeni bir Mutabakat Zaptı imzalanmasının değerlendirilebileceği kaydedildi. Bahreyn Krallığı Sosyal Kalkınma Bakanı Osama bin Saleh Al Alawi ile yapılan görüşmede de ailelerin güçlendirilmesi, sosyal yardım programları, çocuk koruma ve yaşlı bakımı alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi üzerinde duruldu.

Suudi Arabistan Krallığı İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile yapılan görüşmede ise geçen yıl imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve Birleşmiş Milletler ile İslam İşbirliği Teşkilatı platformlarındaki ortak girişimler değerlendirildi. Göktaş, Cidde’de düzenlenmesi planlanan "İİT Üye Devletlerinde Aile Kurumunun Güçlendirilmesi, Nüfus Politikaları ve Sosyal Kalkınma" başlıklı yüksek düzeyli etkinliğin iki ülkenin ortak girişimi olarak düzenlenmesini arzu ettiklerini belirtti.

Politika alanları, dijital riskler ve forum daveti

Görüşmelerde ayrıca Türkiye’nin 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar paylaşıldı; aile kurumunun güçlendirilmesi, nüfus politikaları, doğurganlığın artırılması ve gençlerin desteklenmesi gibi alanlarda deneyim paylaşımının önemi vurgulandı. İkili temaslarda özellikle çocukların dijital ortamda korunması, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemeleri ve dijital ortamdaki riskler ele alındı; bazı görüşmelerde yapay zekanın çocuklar ve aileler açısından oluşturabileceği riskler de değerlendirildi.

Göktaş, görüşmeler sırasında Singapur, Katar, Umman, Suudi Arabistan ve Bahreynli mevkidaşlarını Mayıs 2027’de düzenlenmesi planlanan 2. Uluslararası Aile Forumuna davet etti. Bakan, forumun aile politikaları ve sosyal kalkınma alanında ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Toplanan değerlendirmeler ve mutabakat çerçevesinde taraflar, hem ikili hem de çok taraflı platformlarda koordinasyonun artırılmasının, uygulama odaklı projeler geliştirilmesinin ve deneyim paylaşımının önemini yineledi. Görüşmeler, bölgesel iş birliğini somut adımlara dönüştürme yönündeki iradenin göstergesi olarak kayda geçti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, BAHREYN SOSYAL KALKINMA BAKANI OSAMA BİN...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, BAHREYN SOSYAL KALKINMA BAKANI OSAMA BİN SALEH AL ALAWİ İLE GÖRÜŞTÜ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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