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Rize'nin yüksek yaylalarında mevsim öncesi kar alarmı

Çamlıhemşin ve İkizdere'nin yüksek yaylalarında etkili kar yağışı, yayla evleri, çam ormanları ve otlakları beyaza bürüdü; göç hareketi hızlandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Rize'nin yüksek yaylalarında mevsim öncesi kar alarmı

Rize yaylalarında beyaz örtü

Doğu Karadeniz'in gözde yaylaları, yaz ve sonbaharda gördüğü yoğun ilgiden sonra kışa hazırlık sürecine girdi. Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, yayla evleri, çam ormanları ve otlakları tamamen beyaza bürüdü.

mevsim dönüşü ve soğuk hava dalgası:

Bölgede geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini artıran soğuk hava dalgası, yüksek rakımlarda yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Yağış aralıklarla devam ederken, kar kalınlığı yer yer birkaç santimetreye ulaştı. Sis denizleri ve yeşil vadilerin üzerine düşen kar, yayla manzaralarını kış mevsimini andıracak biçimde değiştirdi.

yayla sakinlerinin hazırlıkları ve dönüşü:

Yaz boyunca hayvanlarını otlatmak ve serin havada konaklamak için yaylalara çıkan yöre halkı, sertleşen hava şartlarıyla birlikte dönüş hazırlıklarını hızlandırdı. Ulaşımın zorlaşması ve olası olumsuz koşullar öncesi yayla sakinleri, köylere ve ilçe merkezlerine dönmek için son hazırlıklarını tamamladı.

Karın erken gelmesi, hem doğal yaşamı hem de turizm sezonunun kapanışını etkiliyor. Yerel halkın göç hareketini hızlandırmasıyla birlikte bölgedeki günlük yaşam geçici olarak kış düzenine geçti.

RİZE&#039;NİN YAYLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

RİZE'NİN YAYLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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