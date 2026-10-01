Rönesans ve Digital Realty’den Türkiye’ye 3 milyar dolara varan dijital altyapı yatırımı

Rönesans ve Digital Realty ortaklığı Türkiye'nin dijital altyapısına giriş yapıyor

Rönesans, bugüne kadar ortaklarıyla birlikte Türkiye'de hayata geçirdiği yaklaşık 13 milyar dolar tutarındaki özel sektör yatırımı deneyimini, dünyaca önde gelen veri merkezi platformu Digital Realty ile yeni bir ortaklığa taşıdı. Ortak girişimin amacı, Türkiye'de yeni nesil veri merkezleri geliştirmek ve işletmek; böylece yapay zekâ, bulut ve veri depolama ihtiyacına güçlü ve ölçeklenebilir bir altyapı sunmak.

Ankara'daki ilk kampüs: Ölçek ve takvim

Ortaklığın ilk yatırım adresi Ankara temelli bir veri merkezi kampüsü oldu. Projenin ilk fazında, 22 MW üzerinde IT kapasitesi ve toplam yaklaşık 10 bin metrekare operatör bağımsız beyaz alanın oluşturulması hedefleniyor. Bu fazın inşaatına başlandı ve faaliyete geçişin 2028 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ankara'nın ardından İstanbul'da benzer bir kampüs yatırımı duyurulması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Ortaklığın yol haritası, uzun vadede Türkiye genelinde toplam 200 MW IT kapasitesine ve 3 milyar dolara kadar yatırım potansiyeline ulaşılmasını öngörüyor. Planlanan kapasitenin, 'Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı' kapsamında 2030 hedefi olan 1 GW'ın yaklaşık %20'sine denk gelmesi bekleniyor.

Stratejik konum ve bölgesel rol

Türkiye'nin yaklaşık 86 milyonluk nüfusu, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki coğrafi konumu ile artan veri kullanımına bağlı büyüyen dijital ekonomisi, veri merkezi yatırımları açısından güçlü bir potansiyel sunuyor. Ortaklık sayesinde hem Türkiye'deki kamu ve özel sektör kuruluşlarına, hem de uluslararası bulut sağlayıcıları, teknoloji şirketleri ve operatörlere yüksek kapasiteli ve bağlantılı hizmetler sağlanması amaçlanıyor.

Digital Realty, 6 kıta ve 30'dan fazla ülkede 300'ün üzerinde veri merkeziyle geniş bir küresel platform işletiyor. Bu platformun Türkiye'ye taşınması, global müşteri ekosistemine yerel kapasite sunma açısından önem taşıyor.

Ortaklık modeli, finansman ve kurumsal yaklaşım

Rönesans'ın daha önce sağlık, enerji ve endüstriyel tesisler gibi farklı alanlarda kurduğu uluslararası ortaklıklar, Türkiye'ye büyük ölçekli ve uzun vadeli sermaye akışını sağladı. Şirketin iş geliştirme, finansman, mühendislik ve işletme kabiliyeti, uluslararası yönetim ve çevresel-sosyal standartlarla birleşerek global sermayeyi Türkiye'ye çekti. Rönesans, bugüne kadar sağlanan finansmanın yaklaşık %85'ini uluslararası kaynaklardan temin ettiğini belirtiyor.

Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak ortaklık hakkında şunları söyledi: 'Biz Türkiye’nin potansiyeline her zaman inandık. ... Veri merkezleri artık ülkelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılardan biri. Digital Realty’nin global deneyimiyle Rönesans’ın yatırım, finansman ve uygulama gücünü bir araya getirerek Türkiye’nin dijital geleceğine uzun vadeli yatırım yapıyoruz.' Bu açıklama, ortaklığın sadece sermaye değil aynı zamanda kurumsal yönetim ve uluslararası standart aktarımıyla da Türkiye'de kalıcı altyapı kurma niyetini vurguluyor.

Digital Realty Yatırımlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Greg Wright ise ortak girişimi; 'Rönesans’ın alanındaki güçlü uzmanlığı ve Digital Realty’nin küresel platformu, müşteri ilişkileri ve operasyonel deneyimiyle bir araya getiren bu ortak girişim; bulut, yapay zekâ ve kurumsal altyapıya yönelik artan talebi karşılamak ve Türkiye genelinde uzun vadeli büyüme için güçlü bir temel oluşturmak açısından önemli bir konumda bulunuyor' sözleriyle değerlendirdi.

Beklenen etkiler ve öncelikler

Ortak yatırımın kısa ve orta vadede hedefleri arasında, yapay zekâ uygulamaları, bulut servisleri ve veri yoğun dijital hizmetlerin gerektirdiği yeni kapasiteyi karşılamak; Türkiye'nin veri akışında bölgesel bir merkez olma pozisyonunu güçlendirmek yer alıyor. Ayrıca, uluslararası yatırım ve işletme deneyiminin yerel pazara aktarımıyla çevresel ve sosyal standartların yükseltilmesi hedefleniyor.

Rönesans’ın Türkiye'deki portföyünde sağlık, enerji ve endüstriyel yatırımlar da bulunuyor; şirketin bugüne dek hayata geçirdiği yaklaşık 13 milyar dolar tutarındaki yatırımlar, ülkeye doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası finansman girişinin artmasına katkı sağladı. Bu deneyim, dijital altyapı projelerinin finansmanı ve uzun vadeli işletilmesi açısından ortaklığın dayanıklılığını destekliyor.

Sonuç olarak, Rönesans ile Digital Realty ortaklığı, planlanan ilk fazın 2028'de devreye alınmasıyla Türkiye'nin dijital altyapısında somut kapasite artışını hedefliyor ve uzun vadede ülkeyi bölgesel bir dijital merkez haline getirme amacını taşımaktadır.

RÖNESANS HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI DR. ERMAN ILICAK