Dolar 50,3097 +0,05%
Euro 55,7510 +0,24%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.347,04 +1,00%
EUR/USD 1,1067 +0,07%
Brent Petrol 95,52 -0,31%
--°

Rüzgârın etkisiyle Bursa'da çatı alev aldı, itfaiye güçlükle kontrol altına aldı

Bursa Osmangazi'de 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgârla hızla yayıldı; itfaiye ekipleri uzun uğraş sonrası yangını söndürdü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 06:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Rüzgârın etkisiyle Bursa'da çatı alev aldı, itfaiye güçlükle kontrol altına aldı

yangının gelişimi:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Yangın, binanın 7'inci katta başlaması ve bölgedeki şiddetli rüzgâr nedeniyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü; alevler ekiplerin çabasıyla güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, mahalle sakinleri olay nedeniyle sokağa döküldü.

soruşturma ve etkiler:

Yaşanan olayda şans eseri yara alan olmadı. Yangının çıkış sebebi kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından araştırılıyor. Müdahale anı bazı kamera görüntülerine yansırken, ekiplerin çalışmaları ve güvenlik önlemleri bölgedeki yaşamı kısa süreli etkiledi.

BURSA&#039;DA 7 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA BAŞLAYAN YANGIN, ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE...

BURSA'DA 7 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA BAŞLAYAN YANGIN, ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ SONUCU YANGIN, GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdemli'de tüfekli saldırı: bir kadın öldü, saldırgan ağır yaralandı
images

Lodos gece yarısı ağacı ikiye böldü, Hamidiye'de sokak ulaşıma kapandı
images

Görev uçuşunda kaza: Malatya Samanköyü'nde S-70 tipi helikopterde 4 asker şehit
images

Muratlı çevreyolunda kavşakta çarpışma: otomobil beton kanala devrildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul bahçesinden sağlıklı yaşama: Bandırma'da çocuklara kapsamlı eğitim

İğdır kutlamasında Mustafa Ceceli konseri malatya şehit haberiyle durduruldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nasser Hastanesi saldırısına kınama ve uluslararası müdahale çağrısı

Erdemli'de tüfekli saldırı: bir kadın öldü, saldırgan ağır yaralandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor