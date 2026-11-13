Rüzgârın etkisiyle Bursa'da çatı alev aldı, itfaiye güçlükle kontrol altına aldı

yangının gelişimi:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Yangın, binanın 7'inci katta başlaması ve bölgedeki şiddetli rüzgâr nedeniyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü; alevler ekiplerin çabasıyla güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, mahalle sakinleri olay nedeniyle sokağa döküldü.

soruşturma ve etkiler:

Yaşanan olayda şans eseri yara alan olmadı. Yangının çıkış sebebi kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından araştırılıyor. Müdahale anı bazı kamera görüntülerine yansırken, ekiplerin çalışmaları ve güvenlik önlemleri bölgedeki yaşamı kısa süreli etkiledi.

BURSA'DA 7 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA BAŞLAYAN YANGIN, ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ SONUCU YANGIN, GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.