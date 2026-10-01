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Saatler süren müdahale sonrası limandaki eğlence mekanı küle döndü

Alanya'da saat 03.00'te Yat Limanı'ndaki eğlence mekanında çıkan yangın, itfaiyenin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü; yaralanan yok, mekan kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Saatler süren müdahale sonrası limandaki eğlence mekanı küle döndü

Olayın kısa özeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde Yat Limanı içinde bulunan bir eğlence mekanında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler uzun süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmadığı bildirildi; mekan ise ağır hasar görerek tamamen kullanılamaz hale geldi.

olayın gelişimi:

Yangın, saat 03.00 sıralarında Dinek Mahallesi'ndeki Yat Limanı'ndaki mekanda başladı. Alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis, yangına müdahale etti. İtfaiyenin saatler süren çalışması sonucunda alevler söndürüldü.

sonraki inceleme ve görüntüler:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Sabah saatlerinde yapılan havadan drone çekimlerinde mekanın yoğun yangın nedeniyle büyük ölçüde tahrip olduğu, iç ve dış alanların kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili bilgi paylaşımının inceleme tamamlandıktan sonra yapılacağını açıkladı.

YARALANIN OLMADIĞI YANGINDA EĞLENCE MEKANI TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, YANGININ BOYUTU...

YARALANIN OLMADIĞI YANGINDA EĞLENCE MEKANI TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, YANGININ BOYUTU SABAH SAATLERİNDE HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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