Bursa Büyükşehir'den üniversitelilere sabah desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve BURFAŞ iş birliğiyle, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yerleşkelerinde hafta içi her sabah saat 08:00'de ücretsiz sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Uygulama, öğrencilerin eğitim gününe hem sağlıklı hem ekonomik bir başlangıç yapmasını hedefliyor.

Hijyen ve lezzet odaklı servis:

Dağıtımlar, BURFAŞ tarafından hijyenik şartlarda özel olarak üretilen çorbalarla yapılıyor. Belediye yetkilileri, hazırlık ve servis süreçlerinde hijyen standartlarının yakından takip edildiğini belirtiyor. Her gün farklı çorba çeşitleri sunularak öğrencilerin damak tadına uygun alternatifler sağlanıyor.

Eğitime ve bütçeye somut destek:

Her gün binlerce gençten oluşan yararlanıcı kitlesiyle sürdürülen ikram, öğrencilerin ilk öğün ihtiyacını karşılamanın yanı sıra günlük yaşam maliyetlerinin hafiflemesine de katkı sunuyor. Üniversite öğrencileri verilen desteğin hem beslenme açısından güven verici hem de ekonomik açıdan yardımcı olduğunu ifade ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise programın sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak eğitim desteğine ve toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını vurguladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BUÜ VE BTÜ YERLEŞKELERİNDE HAFTA İÇİ HER SABAH GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇORBA İKRAMIYLA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE, İLK ÖĞÜNÜ ÜCRETSİZ TEMİN ETME FIRSATI SUNUYOR.