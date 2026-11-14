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Sabaha karşı Batman’da iş yerine ateş açıldı; polis inceleme başlattı

Batman’da sabaha karşı bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda maddi hasar oluştu. Polis, saldırganların tespiti için inceleme başlattı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sabaha karşı Batman’da iş yerine ateş açıldı; polis inceleme başlattı

Olayın özeti:

Batman’da sabaha karşı bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi vermeye devam ediyor.

Polisin yürüttüğü çalışmalar:

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti için adli ve teknik inceleme başlattı. Emniyet birimleri, olay yerinde yapılan ilk tespitler doğrultusunda soruşturmayı sürdürüyor.

Kamu güvenliğini sağlama ve benzer olayların önlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili açıklamanın yetkililerce daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

BATMAN’DA SABAHA KARŞI BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA MADDİ HASAR MEYDANA...

BATMAN’DA SABAHA KARŞI BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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