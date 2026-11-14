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Sabahın erken saatlerinde Boyabat yolunda çarpışma: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat'ta Hanönü-Boyabat yolunda saat 05.30'da iki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sabahın erken saatlerinde Boyabat yolunda çarpışma: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Sabahın erken saatlerinde Boyabat yolunda çarpışma

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Hanönü-Boyabat yolunda saat 05.30 civarında iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Hanönü istikametinden Boyabat'a seyir halinde olan iki otomobil, Gökçeağaç köyü mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan kişi sayısı yaralanma ile sonuçlandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

SİNOP&#039;UN BOYABAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1&#039;İ ÇOCUK 5 KİŞİ...

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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