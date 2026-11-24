Sabiha Gökçen'de ara tatil trafiği

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), 2026 yılının 9 günlük ara tatil döneminde yoğun bir operasyon sürecine ev sahipliği yaptı. Havalimanı dönem boyunca toplam 1.368.127 yolcu ağırlarken, gerçekleştirilen toplam uçuş sayısı 7.361 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yolcu trafiğinde %7,83, uçuş sayısında ise %5,73 oranında artış görüldü.

iç ve dış hatlarda eş zamanlı hareketlilik:

Ara tatil dönemindeki hareketlilik hem iç hem de dış hatlarda paralel bir yükseliş gösterdi. İç hatlarda toplam 613.551 yolcu taşınırken, dış hatlarda 754.576 yolcu kaydedildi. Uçuş bazında ise iç hatlarda 3.163, dış hatlarda 4.198 olmak üzere toplam 7.361 sefer işletildi.

yoğun operasyon sorunsuz yönetildi:

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, ara tatil süresince yoğun trafiği organize ederek hizmet sürekliliğini sağladı. Operasyonel planlama ve kaynak yönetimi sayesinde yolculara kesintisiz ve yüksek standartlarda hizmet sunulmaya devam edildi. Bu performans, havalimanının kapasite kullanımında ve yolcu talebine yanıt vermede istikrarlı bir yükselişe işaret ediyor.

Sonuç olarak ISG'deki bu artış, hem iç hatlarda hem de uluslararası hatlarda talebin sürdüğünü gösteriyor ve havalimanının artan yolcu trafiğini yönetme kapasitesini öne çıkarıyor.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI (ISG), HER GEÇEN GÜN ARTAN YOLCU VE UÇUŞ TRAFİĞİYLE BÜYÜMESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR.