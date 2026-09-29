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Sağanak sonrası Karaçay Deresi'nin hızlı akışı Geyve yolunu çöktürdü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sabah saatlerinde artan kuvvetli sağanak, Karaçay Deresi'nin debisini yükselterek hızlı akan suların yolun bir bölümünü çökertmesine neden oldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:46

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak sonrası Karaçay Deresi'nin hızlı akışı Geyve yolunu çöktürdü

Olayın detayları:

Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağışın etkisiyle Karaçay Deresinin debisi yükseldi ve dere taşma noktasına yaklaştı.

Taşkının yol üzerinde oluşturduğu hasar:

Taşma noktasına gelen ve hızlı akan dere suları, bölgede dolaşan suyun kuvvetiyle yolun bir bölümünün çökmesine yol açtı. Olayı yaşayan sürücüler, ulaşım sırasında zor anlar yaşadı ve geçişlerde kesintiler görüldü.

Müdahale ve çalışma süreci:

Bölge ekipleri, meydana gelen olumsuzluklara karşı çalışma başlattı. Ekiplerin ilk müdahaleleriyle hasarın ve güvenlik risklerinin değerlendirilmesi sürüyor; yetkililer tarafından yürütülen çalışmalarda öncelik güvenliğin sağlanması ve trafiğin kontrol altına alınması olarak belirlendi.

Olay, yerel ulaşımda aksamalara neden olurken, ekiplerin müdahaleleri takip ediliyor ve gelişmeler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmaya devam ediyor.

SAKARYA’NIN GEYVE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK SONRASI TAŞMA NOKTASINA GELEN KARAÇAY...

SAKARYA’NIN GEYVE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK SONRASI TAŞMA NOKTASINA GELEN KARAÇAY DERESİ’NİN HIZLI AKAN SULARI, YOLUN BİR BÖLÜMÜNÜ ÇÖKERTTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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