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Sağanak sonrası Şişli caddesinde su baskını: sürücü araçta mahsur kaldı

İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde etkili sağanak caddeyi göle çevirdi; bir sürücü aracında mahsur kaldı, itfaiye ekipleri aracı sudan çıkardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:07

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak sonrası Şişli caddesinde su baskını: sürücü araçta mahsur kaldı

Sağanak sonrası Şişli caddesinde sürücü araçta mahsur kaldı

İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda ciddi su birikintilerine yol açtı. Cadde boyunca oluşan göllenme, araçların güvenli şekilde ilerlemesini engelledi ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olayın gelişimi:

Yolda biriken suyun içinde ilerlemeye çalışan bir sürücü, aracının ilerleyememesi sonucu caddede mahsur kaldı. Sürücü Mehmet Emir Marhan olay anını şöyle anlattı: "Seyir halindeyken önümdeki arabalar geçti. Ben geçeyim derken geçemedim. Araba kendi kendine durdu. Mağdur olduk. Suyun içinde kaldı, itfaiyenin gelmesini bekliyorum."

Müdahale ve ulaşım etkisi:

Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale ederek sürücüyü ve aracı sudan çıkardı. Müdahale sırasında cadde üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı; su tahliye çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Yetkililer, benzer durumlarda sürücüleri yüksek su birikintilerinden kaçınmaya ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaya çağırdı.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü; Şişli'deki bu vaka, yağışın şehir ulaşımına olan etkisini gözler önüne serdi.

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YOLDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU. CADDE...

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YOLDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU. CADDE ÜZERİNDE İLERLEMEYE ÇALIŞAN BİR SÜRÜCÜ, ARACIYLA MAHSUR KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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