Balıkesir’in Havran ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, Hamambaşı Mahallesi'nde asfalt zeminin çökmesine neden oldu. Olay, Havran Çayı kenarındaki istinat duvarı önünde meydana geldi; yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla oluşan boşluk kısa sürede büyüdü.

çökme ve araçların durumu:

Çökme sonucu bölgede park halindeki 3 kamyon ile 1 kamyonet oluşan derin çukura devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk değerlendirmede asfaltın istinat duvarı önündeki bölümünde çökme oluştuğu, zeminin yağışla birlikte güçsüzleştiği belirlendi.

ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Yamaçlardan koparak kara yoluna sürüklenen toprak ve kaya parçaları da yola döküldü ve sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü sağladı. Çukura devrilen araçları kurtarmak için bölgeye sevk edilen vinç ile çalışma başlatıldı; ekipler hem araçların çıkarılmasına hem de yol güvenliğinin sağlanmasına odaklandı.

YAĞIŞIN BİR DİĞER OLUMSUZ ETKİSİ İSE İLÇEYE BAĞLI HAMAMBAŞI MAHALLESİ’NDE YAŞANDI. MAHALLEDEN GEÇEN HAVRAN ÇAYI’NIN İSTİNAT DUVARININ ÖNÜNDE BULUNAN ASFALT ZEMİN, YAĞMUR SULARININ ZEMİNİ YUMUŞATMASI SONUCU BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ. ÇÖKME NEDENİYLE BÖLGEDE PARK HALİNDE BULUNAN 3 KAMYON İLE 1 KAMYONET OLUŞAN DEV ÇUKURA DEVRİLDİ.