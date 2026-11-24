Sultanhisar'da protokol ve çocukların buluşması

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş ile Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya öncülüğünde, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum amirleri Atça Sanayi Sitesi halı sahasında çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte protokol üyeleri, çocuklarla aynı takımda sahaya çıkarak birlikte maç yaptı ve keyifli dakikalar yaşandı.

maçta öne çıkan anlar:

Karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu; çocukların heyecanı ve mutluluğu sık sık gülümsemelere yol açtı. Protokol üyeleri maç sırasında çocuklarla sohbet edip onları destekledi, zaman zaman oyun içinde küçük taktikler paylaşarak samimi bir ortam oluşturdu. Tribünde ve saha kenarında aileler ile vatandaşlar da etkinliği izledi.

protokolün vurgu yaptığı noktalar:

Etkinlik boyunca konuşmalar ve davranışlar sporun birleştirici gücü ile dostluk ve dayanışma mesajını öne çıkardı. Yetkililer, böyle buluşmaların çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti ve benzer organizasyonların sürdürülmesinin önemine değindi. Gün, hem çocuklar hem de protokol için paylaşılmış, anlamlı anlar bıraktı.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA, SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARI VE KURUM AMİRLERİ, ATÇA SANAYİ SİTESİ HALI SAHASINDA ÇOCUKLARLA FUTBOL MAÇI YAPARAK KEYİFLİ ANLAR YAŞADI.