Sahada seferberlik: Düzce'de mazgal ve yağmur olukları temizleniyor

Saha çalışmaları ve hedefleri:

Düzce Belediyesi, mevsim şartlarının yoğun yağış riski oluşturması üzerine kent genelinde saha çalışmalarını hızlandırdı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri; mazgal, yağmur suyu ızgarası ve yağmur oluklarında biriken yaprak, çamur, toprak ve çeşitli atıkları temizleyerek tahliyeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Çalışmalar, özellikle sonbahar ve kış aylarında yağışların etkisini artıracağı dönemler öncesinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, rutin temizliklerin yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda anlık müdahaleler gerçekleştiriyor; böylece yağmur sularının tahliye kanallarına ulaşması ve olası taşkınların önlenmesi hedefleniyor.

Riskler ve müdahale öncelikleri:

Mazgalların doğal olaylar, çöp ve benzeri atıklarla kapanması yağışlı havalarda suyun tahliyesini güçleştiriyor; bu durum cadde ve sokaklarda su birikintilerine, trafik akışında aksamalara ve yaya güvenliğini tehdit edecek olumsuzluklara yol açabiliyor. Belediye ekipleri, bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için altyapı kontrollerini aksatmadan sürdürüyor.

Çalışmalarda öncelik, yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu güzergâhlar ile riskin yüksek olduğu yağmur tahliye noktalarına veriliyor. Temizlik sırasında biriken organik ve inorganik atıklar ekipler tarafından toplanıp bertaraf ediliyor.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı:

Düzce Belediyesi yetkilileri, yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasında vatandaşların çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu vurguladı. Yetkililer, belediyenin çağrısını şu sözlerle iletti: "Mazgallar çöp kutusu değildir. Küçük bir atık, yoğun yağışlarda büyük sorunlara yol açabilir. Daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir Düzce için tüm hemşehrilerimizi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz".

Belediye ekipleri kent genelinde altyapı kontrollerini ve temizlik çalışmalarını sürdürerek yağışlı havalarda oluşabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Vatandaşların da basit önlemler alarak (sigara izmariti, plastik ambalaj, poşet ve benzeri atıkların mazgallara atılmaması) katkı sağlaması bekleniyor.

Bu koordineli çalışma ve toplumsal duyarlılıkla, olası su birikintileri ve sel risklerinin azaltılmasına yönelik hazırlıklar devam ediyor.

DÜZCE BELEDİYESİ MEVSİM ŞARTLARI DOLAYISIYLA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN OLASI RİSKLERİNE KARŞI SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, MUHTELİF MAHALLELERDE YAĞMUR OLUKLARI VE MAZGALLARI TEMİZLEME İŞLEMİ YAPIYOR.