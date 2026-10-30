Şahinbey'de gece gündüz eğitim merkezi: kütüphane 4 binden fazla öğrenciyi ağırladı

şahinbey millet kütüphanesi 29 ekimde yoğun ilgi gördü:

Şahinbey Belediyesi tarafından kazandırılan ve Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yoğun bir katılıma ev sahipliği yaptı. Resmi tatili ders çalışarak değerlendirmek isteyen gençler, kütüphanenin sunduğu imkânlardan faydalanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren mekâna akın etti.

Kütüphane, aynı anda 4 bin 500 öğrencinin çalışabildiği kapasitesiyle Gaziantep’in farklı noktalarından gelen gençlere modern ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Öğrenciler, ücretsiz internet, bilgisayar ve tablet gibi dijital imkânların yanı sıra bireysel ve grup çalışma alanlarını kullanma fırsatı buldu. Kütüphanede gün boyunca öğrenciler için ücretsiz çorba, çay ve top kek ikramı da yapıldı; böylece gençler ihtiyaçlarını kütüphaneden ayrılmadan karşılayabildi.

öğrencilerden gelen değerlendirmeler:

Şahinbey Millet Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrenciler, sunulan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdi ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti. Öğrencilerden gelen ortak görüş şu ifadelerle öne çıktı: "Böyle bir kütüphanenin Şahinbey ilçemizde olmasından gurur duyuyoruz. Burada bizler için her şey düşünülmüş. Ücretsiz internet, bilgisayar, tablet ve ikramlar sayesinde sabah gelip akşama kadar hiçbir ihtiyacımız olmadan ders çalışabiliyoruz. 7 gün 24 saat açık olması, bireysel ve grup çalışma alanlarıyla öğrenci dostu bir ortam sunması bizim için çok önemli. Kendi ilçelerimizde de kütüphaneler var ancak Şahinbey Millet Kütüphanesi’nde sunulan imkânlar gerçekten çok farklı. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz".

başkanın mesajı ve hedefler:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin belediyecilik anlayışlarının en önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı ve kütüphanenin gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirtti. Tahmazoğlu şu değerlendirmeyi paylaştı: "Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek en önemli adım eğitimdir. Onların huzurlu, güvenli ve modern bir ortamda çalışabilmeleri için Şahinbey Millet Kütüphanemizi hayata geçirdik. Burada gençlerimizin ihtiyaç duyduğu çalışma alanlarından kitaplara, internetten ikramlara kadar birçok imkânı ücretsiz olarak sunuyoruz. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmaya devam edeceğiz".

Başkan Tahmazoğlu ayrıca, kütüphaneden yararlanan öğrencilerin elde ettiği başarıların kendileri için en büyük gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Bizim için en büyük mutluluk, bu kütüphanede ders çalışan gençlerimizin hedeflerine ulaşması ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmesidir" dedi. Kütüphane, sunduğu kesintisiz hizmetle öğrencilerin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlamayı amaçlamaya devam ediyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRE KAZANDIRILAN VE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ KÜTÜPHANESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN ŞAHİNBEY MİLLET KÜTÜPHANESİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA 4 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYİ AĞIRLADI.