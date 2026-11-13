Şahinbey’den LGS başarısına dört yıl boyunca nakdi eğitim desteği

Şahinbey’de LGS derecesine nakdi teşvik

Şahinbey Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye giren ve tercihini Şahinbey’deki okullardan yana kullanan öğrencilere, eğitim süreleri boyunca düzenli nakdi destek sağlayacak. Program kapsamında başarıya göre kademeli ödemeler yapılıyor ve destekler öğrencilere eğitim kartı ile teslim edildi.

destek miktarları ve koşulları:

Bu yılki uygulamada, LGS’den 500 tam puan alan öğrencilere aylık 14 bin TL verilecek. İlk yüzde birlik dilimde yer alıp birinci tercihlerini Şahinbey okullarından yana kullananlar aylık 7 bin 500 TL, ikinci ve üçüncü tercihlerini yapanlara ise aylık 6 bin TL destek sağlanacak. Başarı dilimlerine göre diğer ödemeler de şöyle düzenlendi: yüzde 1–3 arası aylık 5 bin TL, yüzde 3–5 arası aylık 4 bin TL, yüzde 5–7 arası aylık 3 bin TL.

Destekler, öğrencilerin eğitim hayatı boyunca toplam dört yıl süreyle, her ay düzenli olarak sağlanacak. Belediyenin açıkladığı uygulamada yardımlar, öğrencilerin eğitim yılının sürdüğü dönemlerde yılda dokuz ay boyunca ödeniyor.

başkanın ve valinin açıklamaları:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen törende başarılı öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Programda Gaziantep Valisi Kemal Çeber de yer aldı ve destek kartu teslim törenine katıldı. Tahmazoğlu, bu yıl LGS kapsamında destek almaya hak kazanan öğrenci sayısının 294 olduğunu, son dört yılda desteklenen öğrenci sayısının ise 822ye ulaştığını belirtti.

Tahmazoğlu, başarı durumuna göre kademeli destek sistemi bulunduğunu hatırlatarak aylık miktarların 3 bin TLden başlayıp 14 bin TLye kadar çıktığını ifade etti. Bu yıl eğitim desteği kapsamında yapılacak toplam ödemenin 23 milyon lira olduğunu söyledi ve hem öğrencileri hem onları yetiştiren aileleri tebrik etti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Şahinbey Belediyesi’ne eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Belediyenin uygulaması, merkezi sınav başarısını yerel eğitim tercihleriyle ilişkilendirerek öğrencilerin ilçedeki okullara yönelmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Desteklerin düzenli ödenmesi ve kart sistemiyle dağıtılması, uygulamanın sürdürülebilirliğini ve izlenebilirliğini artırıyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU(SAĞDAN BEŞİNCİ), GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER'İN(SOLDAN ALTINCI) KATILIMIYLA LGS'DE BAŞARI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ. DÜZENLENEN PROGRAMDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEK KARTLARI TESLİM EDİLDİ.