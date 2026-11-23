Sahte gündelik hayatın komedisi Sincan sahnesinde

Sincan Belediyesi, kültür ve sanat programları kapsamında tiyatroseverleri ünlü oyuncular Çetin Altay ve Aleyna Özlem Özdemir ile buluşturdu. Tek perdelik komedi oyunu 'Hangisi Gerçek?' izleyiciye hem güldüren hem düşündüren bir akşam yaşattı.

oyunun teması ve anlatımı:

Oyun, modern şehir insanının gündelik yaşamını, insan ilişkilerini ve tüketim kültürünü ele alıyor; sosyal medyanın yarattığı sahte gerçeklikler ile televizyon ve gerçek hayat arasındaki gidip gelişleri mizahi bir dille kuruyor. Tek perde yapısı, tempoyu yüksek tutarken sahnedeki hızlı geçişler izleyicinin dikkatini canlı tuttu ve hikâyenin televizyon, paylaşım ve gerçeklik eksenindeki sorgulamasını netleştirdi.

oyunculuklar ve izleyici tepkisi:

Çetin Altay ve Aleyna Özlem Özdemir sahnede dengeli bir uyum sergileyerek karakterlerin abartıya kaçmadan komik ve tanıdık hallerini ortaya koydu. Sincanlı izleyiciler oyunun sunduğu esprili eleştirilere ve hızlı temposuna keyifle karşılık vererek hem güldü hem de oyunun düşündürdüğü konular üzerine sohbet etti.

Etkinlik, Sincan Belediyesi’nin her yaştan vatandaşın kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırma hedefinin bir parçası olarak gerçekleşti. Yerel yönetimin düzenlediği bu tür programlar, tiyatroya yeni izleyiciler kazandırırken toplumsal konuların gündeme gelmesini de sağlıyor.

SİNCAN BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TİYATROSEVERLERİ ÜNLÜ OYUNCULAR ÇETİN ALTAY VE ALEYNA ÖZLEM ÖZDEMİR'İN SAHNE ALDIĞI ‘HANGİSİ GERÇEK?' ADLI OYUNLA BULUŞTURDU.